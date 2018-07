Anzeige

Thema Sickermulden in der Straße Am Königsacker

Wir als gewählte Lokalpolitiker stehen besonders in der Verantwortung für unsere Bevölkerung und Nachkommen, eine attraktive und intakte Stadt zu hinterlassen. Dies beinhaltet auch den Schutz der Natur in Viernheim. Deshalb ist der Stadtverordnetenbeschluss „Rückbau der Sickermulden“ am Königsacker aus meiner Sicht eine inakzeptable Entscheidung. Warum sollte eine Sickermulde am Königsacker zurückgebaut werden, wo doch Sickermulden in ganz Deutschland ein anerkanntens Mittel zur Oberflächenversickerung sind und vom Gesetzgeber gefördert werden?

Gerade bei Starkregenereignissen haben die Versickerungsmulden einen großen Nutzen: Sie nehmen das überschüssige Wasser auf, welches nicht in der Kanalisation aufgenommen werden kann. Dadurch werden Überschwemmungsereignisse verhindert oder abgeschwächt. Das kommt jedem Bewohner in diesem Stadtteil zu Gute und ist sicherlich allerseits erwünscht. Außerdem entlasten die Sickermulden die lokale Kläranlage. Es gab wohl einen Aufschrei (einiger) betroffener Anwohner, die vor Beginn der Maßnahme nicht in die Planungen der Versickerungsflächen miteinbezogen wurden. Bei den nächsten Vorhaben müssen die Anwohner frühzeitig in die Planung integriert werden.