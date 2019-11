Rückblick auf alte Zeiten

Viernheim.Die Kabarettisten Robert Treutel alias Bodo Bach und Johannes Scherer treten im Rahmen ihrer „Best of“-Tour am Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus auf. Auf Initiative der Sparkassenstiftung Starkenburg präsentieren sie „eine abwechslungsreiche Mischung aus Standup, Kabarett und Parodie“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit ihrem neuen Bühnenprogramm knüpfen die Radiomoderatoren an alte Zeiten an: Vor 20 Jahren debütierte Johannes Scherer auf regionalen Bühnen an der Seite seines Partners und Kollegen Robert Treutel, der vier Jahre zuvor seine fiktive Scherzfigur Bodo Bach erfunden hatte. Seitdem sind die beiden immer wieder zusammen aufgetreten. Eintrittskarten (ab 18 Euro) für „Best of Bodo Bach & Johannes Scherer“ sind in allen Filialen der Sparkasse Starkenburg, telefonisch unter 06252/12 00 und bei CTS Eventim erhältlich. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.11.2019