Rückblick auf das Jubiläumsjahr

Viernheim.Die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe im Johannes-Schrey-Haus stand im Zeichen des zurückliegenden Jubiläumsjahres. Gerade bei der Rückschau im Bericht des Vorsitzenden Robert Miltner wurde noch einmal erkennbar, welch wichtige Aufgabe die Lebenshilfe in den 50 Jahren seit ihrer Gründung bei der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung übernommen hat.

Kernaufgabe war, wie man dem Bericht Miltners entnehmen konnte, vor allem die Integration in die Gesellschaft. Dazu trugen Gruppenangebote mit Sport, Musik, Trommeln, Bowling und vor allem eine Theatergruppe bei. Auch an der Pflege des Gartens rund um den Pavillon beteiligten sich Schützlinge der Lebenshilfe.

Ebenso wichtig waren in den zurückliegenden Jahren die beliebten Freizeitaktivitäten, die Garten- und Spielfeste, Ausflüge und der Besuch von Theateraufführungen der Mannheimer Freilichtbühne. Auch die Einladungen zu wichtigen Sportereignissen in der Region wurden von der Lebenshilfe mit Freude angenommen.

Alle diese Aktivitäten beflügelten die eigenen Möglichkeiten. Hierbei entstanden mit eigenen Theaterprojekten, jeweils unter der Leitung von engagierten Pädagoginnen, vom Publikum gefeierte Inszenierungen. Auch die regelmäßige Teilnahme am Volkslauf der IGL beim jährlichen Familiensporttag gehört zum festen Programm.

Im Jubiläumsjahr kamen zu den üblichen Terminen noch weitere Höhepunkte dazu, wie die Teilnahme an einer nostalgischen OEG-Rundfahrt und die Originalität einer „Weißen Nacht“ auf dem Gelände des Johannes-Schrey-Hauses. In der voll besetzten TSV-Halle jubelten die Musikfreunde bei der Deutschen Schlagerparade und feierten mit Viernheimer Bürgern und Vereinen bei einem Festakt in der TSV-Halle das 50-jährige Bestehen der Lebenshilfe Viernheim.

Dank gilt ehrenamtlichen Helfern

In seiner Festrede würdigte Bürgermeister Matthias Baaß dieses umfassende Engagement der ehrenamtlichen Helfer der Lebenshilfe, die aus Viernheim nicht mehr wegzudenken sei. Mit dem Bau eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung hat sich die Lebenshilfe in Viernheim besonders verdient gemacht und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Hephata ideale Betreuungs- und Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung geschaffen.

Bei einer stabilen Mitgliederentwicklung kann die Lebenshilfe Viernheim auch künftig wertvolle Betreuungsarbeit leisten. Das konnten die Mitglieder auch dem Kassenbericht der Schatzmeisterin Margret Schneider entnehmen. Deren Rechnungsbericht bestätigten die Kassenprüfer Elvira Bauer und Bernd Fuhry. Die einstimmige Entlastung des Vorstandes war ein Zeichen des Dankes für die im Jubiläumsjahr geleistete Arbeit.

Bei seinem Schlusswort wies Robert Miltner erneut darauf hin, dass neue Mitglieder und vor allem ehrenamtliche Helfer willkommen sind. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.04.2019