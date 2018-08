Anzeige

Viernheim.Ein Verein lebt von seinen ehrenamtlichen Helfern. Besonders ausgeprägt ist diese Unterstützung bei der Sportgemeinschaft (SG) Viernheim, die bei diversen Aktivitäten immer wieder auf zahlreiche Kräfte bauen kann. Als kleines Dankeschön fand im Familiensportpark West nun ein Grillfest statt, bei dem sich die Verantwortlichen des Vereins für das gezeigte Engagement bedankten.

Zweiter Vorsitzender Denis Treichel erinnerte in seine Begrüßung an das traditionelle Fest am Vatertag und an das badische Landesturnfest in Weinheim, bei dem auch Helfer aus Südhessen im Einsatz waren. „Das waren schon große Herausforderungen für unseren eher kleinen Verein. Weil alles recht gut funktioniert hat, kam aber auch der Spaß nicht zu kurz“, sagte Treichel. Außerdem hätten alle Beteiligten viel Erfahrung gesammelt.

Würdigung durch die Stadt

Auch Stephan Schneider vom Kommunalen Freizeit- und Sportbüro lobte die Helfer der Orangenen: „Die SG Viernheim hat noch nie Nein gesagt, wenn wir nach Freiwilligen gefragt haben.“ Als kleines Dankeschön hatte Schneider Geschenke für die Ehrenamtlichen mitgebracht, außerdem gab es einen finanziellen Zuschuss für das Helferfest.