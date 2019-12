Rund 60 Senioren stimmen sich gemeinsam auf Feiertage ein

Viernheim.Die Vorsitzende der evangelischen Frauenhilfe Ottilie Bernàd-Müller hat zum Adventscafé in die Friedenskirche eingeladen. Rund 60 Senioren waren der Einladung gefolgt und verlebten einen stimmungsvollen Nachmittag in der weihnachtlich geschmückten Friedenskirche.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende sprach Pfarrerin Irene Dannemann eine Weihnachtsandacht. So wie die Natur im Winter zur Ruhe kommt und sich nach innen kehrt, um Kraft zu sammeln für das kommende Frühjahr, so sollte die Weihnachtszeit eine Zeit der Besinnlichkeit sein. Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod, all das liege dicht beieinander. Die Advents- und Weihnachtszeit sei eine hoffnungsvolle Zeit, die jedermann zuversichtlich ins neue Jahr begleiten würde.

Gemeinsam mit den Konfirmanden Leon und Timo de Bruin, Max Gögel und Tom Hönig hatte die Pfarrerin ein unterhaltsames Krippenspiel einstudiert. Die gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder wurden am Klavier von Kantor Martin Stein begleitet. Während des gemütlichen Kaffeetrinkens verteilten die Organisatorinnen kleine Weihnachtsgeschenke an die Gäste. Für das regelmäßige und uneigennützige Engagement für die Senioren der evangelischen Gemeinden sprach Otillie Bernàd-Müller Pfarrer Traxler und Pfarrer Eichler sowie den Helferinnen Edith Piechotta und Gabriele van Hülsten ihren besonderen Dank aus. Der Hospizverein durfte sich – wie in jedem Jahr – über eine Spende freuen.

Die Veranstaltungen der evangelischen Frauenhilfe dienen dem Austausch und möchten dem Alleinsein entgegentreten. Die Gruppe trifft sich ab Mittwoch, 15. Januar, immer mittwochs um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum in der Saarlandstraße 12-14. Interessierte sind jederzeit willkommen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 23.12.2019