Anzeige

Viernheim.Es bedarf einer Ackerfläche von zwei Quadratmetern und dem Einsatz von rund 1000 Litern Wasser, um ein Brot zu erzeugen. Dennoch werden in Deutschland rund 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, von denen die meisten durchaus noch genießbar wären. Dies sind 82 Kilogramm pro Bundesbürger. Weltweit werden rund ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen, obwohl ein Viertel der Weltbevölkerung unterernährt ist. Um die Produktion zu reduzieren und die Wertschätzung von Lebensmitteln wieder zu stärken, hat sich im Dezember 2012 in Berlin die Initiative „Foodsharing“ gegründet. Mittlerweile engagieren sich knapp 36 000 sogenannte „Foodsaver“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz ehrenamtlich für eine Welt ohne Lebensmittelverschwendung.

Eine davon ist Michaela Zeng, Künstlerin und Graphikerin aus Lampertheim. Auf Einladung des Viernheimer Ortsverbands der Grünen und seines Vorsitzenden Helmut Träger berichtete sie anhand von Lichtbildern über ihre dreijährigen Erfahrungen im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Sei das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, die Verpackung, trotz intakter Innenhülle, eingerissen, entsprächen die Lebensmittel nicht dem Schönheitsideal oder kämen schlichtweg neue Lebensmittel auf den Markt, für die Platz geschaffen werden müsse – dann werden laut der Referentin „gnadenlos hochwertige Lebensmittel weggeworfen“. Helmut Träger zeigte sich hocherfreut über das große Interesse der zahlreichen Besucher an dem Thema. Die „massenhafte Verschwendung von Lebensmitteln“ nannte Träger als umweltschädlich und beschämend.

Allein in Lampertheim seien 147 „Foodsaver“ aktiv, während es in der Gruppe Viernheim, Weinheim, vorderer Odenwald sogar 304 Aktivisten gebe. Außer kühlbedürftigen Waren – wie Fleisch oder offene Molkereiprodukte – holt Michaela Zeng zu fest ausgemachten Zeiten handelsübliche Lebensmittel bei Supermärkten, Restaurants, Bäckereien, Cafés oder Catering-Unternehmen ab und stellt sie in Kisten auf ihrem Hof, einem sogenannten „Fair-Teiler“, bereit. Zurzeit gibt es 25 davon. Diese können von jedermann – unabhängig von Bedürftigkeit – unentgeltlich abgeholt und konsumiert werden.