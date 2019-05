Säule und Schnecke aus Speckstein

Auf der L 582 zwischen Eberstadt und Buchen

Unfall mit mehreren Verletzten

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag gegen 8.45 Uhr auf der L 582 zwischen Buchen und Eberstadt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Lenker eines VW Up von Eberstadt kommend in die L 582 in Richtung Buchen ...