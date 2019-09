Saison beginnt mit Niederlage

Viernheim.„Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt“, sagte Trainer Christian Müller. Die Badenliga-Herren sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet, sie unterlagen der TSG Plankstadt mit 30:34 (14:19). Mannschaft, Trainer, Verantwortliche und Fans hatten dem Saisonstart entgegengefiebert. Schließlich sah sich das Team gut gerüstet für die anstehenden Aufgaben.

Zunächst präsentierte sich der TSV Amicitia gut, konnte die dreimalige Führung der Gäste immer wieder ausgleichen. Aber schon in den Anfangsminuten zeigte sich das Problem der Viernheimer an diesem ersten Spieltag: „Wir haben einfach keinen Zugriff in der Abwehr bekommen“, monierte Christian Müller. So traf Plankstadt dreimal zum 3:6. Die Hausherren konnten zwar durch Robin Unger und Robin Helbig auf 5:6 verkürzen. Aber den Ausgleich sollten sie nicht schaffen.

Abwehr nicht energisch genug

Stattdessen stellten die Gäste den Abstand wieder auf drei Tore (8:11). Weil das Team in den neuen blau-grünen Vereinstrikots vorne glücklos und hinten nicht energisch genug agierte, wollten die Trainer die Spieler in der Auszeit neu einstellen. Doch Plankstadt baute seine Führung weiter aus und lag zeitweise mit sechs Toren in Front. Beim Stand von 14:19 wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang bot sich lange das gleiche Bild. Der TSV Amicitia schaffte es nicht, die Plankstädter am erfolgreichen Torabschluss zu hindern, während die Offensive ein ums andere Mal scheiterte. So zogen die Gäste weiter davon, führten beim 18:27 schon mit neun Toren Abstand. Doch der TSV Amicitia gab nicht auf und kämpfte sich Tor um Tor wieder ran. Beim 25:29 war der Rückstand schon auf vier Treffer geschrumpft.

Coach Müller stellte seine Abwehr um, Willner und Helbig nahmen die Gegner in Manndeckung. So konnten zweimal die Angriffe der Gäste abgewehrt werden, aber auf der anderen Seite trafen die Viernheimer nicht ins gegnerische Tor.

Bei einem Rückstand von nur drei Zählern hätte die Partie noch einmal spannend werden können. So legte Plankstadt nach (26:31) und hielt die bemühten Viernheimer bis zur Schlusssirene auf Abstand. „Wir haben es nicht gut gelöst in der Defensive“, erklärte Müller angesichts der 34 Gegentore. Die Auftaktniederlage ist für ihn kein Beinbruch: „Trotz des Ergebnisses hatte ich ein gutes Gefühl. Es war das erstes Spiel, nächste Woche geht es weiter.“

TSV Amicitia: Patrick Koch, Christian Best; Florian Rech, Pal Megyeri, Jan Willner 8, Ronny Unger 1, Robin Unger 11/7, Justus Mehl 3, Robin Helbig 3, Björn Van Marwick 2, Philipp Oswald, Rouven Müller 1, Holger Hubert, Marcel König 1. su

