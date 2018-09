Saisonauftakt nach Maß

Viernheim.Zwölf Punkte aus fünf Spielen, so lautet die positive Auftaktbilanz der Privatmannschaftsfußballer des TSV Amicitia. In der letzten Woche absolvierte das Team von Trainer Markus Scheidel gleich drei Spiele. Bei Blau-Weiß Mannheim stand am Ende ein „dreckiger“ 2:1-Sieg zu Buche. Bei miserablen Platzverhältnissen und personellen Engpässen trafen Milan Polke per Elfmeter und Yasha Özkara. Stefan Winkenbach und Markus Scheidel waren jeweils die Vorbereiter.

Beim Spitzenspiel zu Hause traf man auf den Dauerrivalen MFC Lindenhof. Die Gäste agierten aus einer starken Defensive und ließen durch ihre permanente Manndeckung und aggressive Spielweise den Viernheimer Offensiv-Motor in der ersten Halbzeit nicht zur Geltung kommen. Die Gäste dominierten die ersten 45 Minuten, die beiden Tore zur Halbzeitführung waren sehenswert herausgespielt. Nach der Halbzeitansprache waren die Blau-Grünen am Drücker und hatten spielerische und läuferische Vorteile. Dominik Müllers Distanzschuss schlug unhaltbar im Winkel ein. Der Ausgleich lag in der Luft, Chancen waren reihenweise vorhanden, doch Lindenhof gelang per Konter die Entscheidung zum 1:3-Endstand.

Nach der ersten Saisonniederlage hatte die Privatmannschaft drei Tage später die Möglichkeit auf Wiedergutmachung, als die Mannschaft des FV Ladenburg im Waldstadion gastierte. Die Viernheimer Truppe präsentierte sich gut erholt und überzeugte durch Einsatz und Spielfreude. Am Ende stand ein standesgemäßer 8:2-Heimsieg zu Buche gegen Ladenburger Gäste, die nie aufgaben. John Wells konnte sich gleich sechsmal in die Torschützenliste eintragen, Boris Busalt und Michael Wunderle je einmal.

In den nächsten beiden Spielen kommt es gleich zweimal zum Duell gegen „Blau-Schwarz“, wenn es gegen die Privatmannschaft des SV Waldhof Mannheim 4 und gegen den Meister Harmonia Waldhof geht. red

