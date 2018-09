Saisoneinstand der Damen nach Maß

Viernheim.Die Handballdamen des TSV Amicitia sind mit einem 32:28-Sieg im Derby gegen den TSV Birkenau in die neue Runde gestartet. Zur Vorfreude auf das erste Rundenspiel mischte sich aber auch etwas Nervosität bei den Handballerinnen, die etwas überhastet und mit zwei technischen Fehlern im Aufbauspiel in die Partie starteten.

Die blutjunge Birkenauer Mannschaft, deren Durchschnittsalter noch nicht einmal bei 20 Jahren lang, führte nach knapp sechs Minuten mit 4:0. Erst mit dem erfolgreichen Folgeangriff konnten die Viernheimerinnen die Aufholjagd starten und stellten wenig später durch den einzigen Siebenmeter, der ihnen in dieser Begegnung zugesprochen wurde, den Anschluss zum 4:5 her. Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit tollen Kombinationen beider Angriffsreihen, aber auch mit deutlichen Defiziten in beiden Abwehrverbünden.

Beim 7:7 durch Jennifer Mieley und dem 8:7 durch Julia Fischer schien der Knoten zugunsten des TSV Amicitia geplatzt. Doch die Gäste boten den Viernheimerinnen die Stirn und waren beim 8:9 selbst wieder in Front - auch, weil die Gastgeberinnen kein Mittel gegen die Birkenauer Kreisläuferin fanden. Die Kolander-Sieben konnte zwar mehrmals das Remis herstellen, kurz vor der Pause traf Birkenau aber zweimal zum 16:18-Halbzeitstand. Nach der Pause wollten alle Spielerinnen in der Defensive zulegen und schafften das ordentlich: Anna Elfner erzielte nach fünf gespielten Minuten den 19:19-Ausgleich und Mieley markierte den nächsten Führungstreffer (20:19). Mit dem 24:21 erhöhte Steffi Dietrich den Abstand gar auf drei Tore. Aber die Gäste stellten ihre Mannschaft neu ein, glichen die Partie erneut aus und eroberte sich die Führung zurück (26:27). Viernheim blieb unbeeindruckt und verließ sich auf das eigene Konzept. Elfner, Lara Günther (2) und Dietrich drehten den Spielstand wieder um zum 30:27. Spätestens als Tamara Mohr zum 31:28 traf (59.) war die partie entschieden, den Schlusspunkt setzte mit Anna Elfner die erfolgreichste Viernheimer Werferin des Spiels.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Sarah Bäcker (Tor); Luisa Hoffmann, Anna Elfner (7), Steffi Dietrich (6/1), Jennifer Mieley (4), Julia Fischer (2), Lisa Stein, Lara Günther (5), Vivienne König, Franziska Matthias (4), Lena Schaal, Tamara Mohr (4) und Celine Schütz. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018