Viernheim.Der Abstieg aus der Oberliga ist schmerzlich, aber inzwischen abgehakt - denn für die Fußballerinnen steht am heutigen Samstag der Saisonhöhepunkt an. Zum Abschluss der Runde 17/18 treten die TSV-Amicitia-Frauen im Endspiel des badischen Pokalwettbewerbs an. Das Finale gegen den Karlsruher SC steigt um 15 Uhr, gespielt wird beim FV Grünwinkel.

Die Gastgeberinnen des KSC gehen sicherlich als Favorit in die Begegnung: Die Oberliga-Saison haben sie als Vierter abgeschlossen, während die Viernheimerinnen ganz unten in der Tabelle rangierten. Beide Vereine, als Oberligisten, stiegen erst im Achtelfinale in den Pokalwettbewerb ein und landeten Kantersiege zum Auftakt.

Die Viernheimerinnen gewannen mit 10:0 beim FC Wertheim-Eichel, der KSC traf beim 12:0 im Stadtderby gegen Post Südstadt noch zweimal mehr. Das Viertelfinale entschied der TSV Amicitia mit 2:1 gegen den künftigen Oberligisten SSV Waghäusel für sich, während die Karlsruherinnen sich mit 2:0 beim VfK Diedesheim durchsetzten.