Saitenkünstler zeigen viel Gefühl

Viernheim.„In meiner Kindheit habe ich an vielen verschiedenen Orten in der Welt gelebt. Dabei habe ich mich aber immer dann zu Hause gefühlt, wenn ich meine Gitarre griffbereit hatte“, sagte Maneli Jamal. International bekannte Musiker standen am Samstagabend bei den Viernheimer Gitarrentagen im Mittelpunkt. Neben Louis Leibfried zum Auftakt traten Jamal und der italienische Gitarrist Andrea Valeri im Treff im Bahnhof (TiB) auf.

Der Verein „Chaiselongue – Kunst und Soziales“ mit seinen Vorsitzenden Helmut Neumann und Manfred Brandmüller hatte die hochkarätige Veranstaltungsreihe mit Konzerten, einer Ausstellung sowie einem Liedermacher-Workshop organisiert.

Louis Leibfried eröffnete den musikalisch vielseitigen Abend im TiB. Der gebürtige Heidelberger mit englischen Wurzeln steht für verschiedene Stilrichtungen. Er fühlt sich im Jazz, Pop und Rock zuhause, schreibt aber auch Titel im Stil des Future Bass, Dubstep und im Neo-Soul. Darüber hinaus beherrscht Leibfried, der seit Kurzem unter dem Künstlernamen Paul Vincent auftritt, mehrere Instrumente und verfügt über großes sängerisches Potenzial. So begeisterte der junge Künstler das Publikum mit seiner markanten Stimme und großem Einfühlungsvermögen an elektrischer und akustischer Gitarre.

Im Anschluss betrat Maneli Jamal die Bühne. Jamal musste in seiner Kindheit mehrmals mit seinen Eltern umziehen, da diese in ihrem Heimatland Iran politisch verfolgt wurden. In seiner bewegten Kindheit lebte der Künstler unter anderem in Deutschland und in Texas, mittlerweile ist er kanadischer Staatsbürger. Diese verschiedenen Einflüsse kombiniert der Musiker zu einer interessanten Mischung aus orientalischen Harmonien und westlicher Musik, aus modernem „Fingerpicking“ und traditionellem Gitarrenspiel.

Bei seinem Auftritt im alten Bahnhof faszinierte Maneli Jamal die Besucher mit geradezu virtuosen Darbietungen. So kombinierte er in mehreren Stücken zwei völlig verschiedene Rhythmen und ergänzte die Melodie durch Klopfen auf den Gitarrenkörper. Mit „Home“ präsentierte er einen Song aus seinem noch nicht veröffentlichten neuen Album. Das Lied handelt von der Ruhe und Geborgenheit, die Jamal in seiner Kindheit stets in der Nähe seiner Gitarre verspürte. Der Song war von einer ruhigen Melodie und sanften Akkorden geprägt.

In dem Stück „Running Fox Trail“ verarbeitete der Künstler Erinnerungen an seine Kindheit in Texas. Jamal erzeugte dabei mit technischer Finesse eine melancholische Stimmung. Zum Abschluss seines Auftritts beeindruckte der Musiker das Publikum mit einem weiteren bisher unveröffentlichten Lied, das er erst rein akustisch, dann mit elektronischer Verstärkung spielte. Auch hier brachte er bei schnellen Passagen seine außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Geltung und mischte „Fingerpicking“ mit einer anspruchsvollen Percussion-Einlage auf dem Gitarrenkörper.

Stilistische Vielfalt

Zum Abschluss des Konzertabends im TiB betrat schließlich der italienische Künstler Andrea Valeri die Bühne. Der erst 22 Jahre alte Gitarrist ist bereits international bekannt, bestritt Konzerte in Australien, Neuseeland, Kanada, Russland sowie in mehreren Ländern Europas und in Afrika. Durch seine exzellente Technik und seine zahlreichen Auftritte gilt Andrea Valeri bereits als „Veteran“ bedeutender Akustikgitarren-Festivals.

Der Künstler arbeitete schon mit weltbekannten Musikern zusammen, etwa mit dem amerikanischen Fingerstyle-Gitarristen Adam Rafferty, der im vergangenen Jahr bei den Viernheimer Gitarrentagen aufgetreten war. Auch Andrea Valeri verwöhnte das Publikum im voll besetzten großen Saal des TiB mit technisch brillantem Gitarrenspiel, virtuosen Harmoniewechseln und stilistischer Vielseitigkeit.

Helmut Neumann und Manfred Brandmüller zogen zum Abschluss des Konzertabends eine positive Bilanz. Die drei Künstler begeisterten das Publikum mit variantenreichen und stimmungsvollen Auftritten sowie technischer Klasse. Am gestrigen Sonntag rundete Adax Dörsam mit seinem Konzert das Gitarrenfestival ab. Der Künstler bot ein breit gefächertes Repertoire von Lagerfeuermusik über klassische Literatur bis hin zum Blues.

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018