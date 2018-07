Saitentänzer und Schlagzeugderwisch

Viernheim.Es gibt Jazz-Musiker wie Michael Sagmeister, über deren Qualitäten man eigentlich nicht viele Worte zu verlieren braucht – und die deswegen so viel zu sagen haben, wenn man ihnen lauscht. Dass sich dieses Gesetz just zwei nach dem 59. Geburtstag des Gitarren-Routiniers konsequent fortsetzt, dürfen die Zuhörer auf voll besetzten Bänken am Sonntagvormittag auf dem Viernheimer Rovigoplatz

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4316 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Montag, 30.07.2018