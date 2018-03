Salbisgos Schüler sagen „Barka“ – danke

Anzeige

Viernheim.Das Bild des sechsjährigen Schülers, der weinend an Zwiebelgrün kaut, weil er nichts anderes hat, um seinen Hunger zu stillen erschüttert Mme Quattara, Direktorin der Grundschule in Salbisgo, sehr. Die burkinischen Lehrer und Partner des Vereins Yaa Soma kennen alle das Gefühl von Hunger und die Sorgen, Wochen oder gar Monate mit wenig Essen auskommen zu müssen. Alltag und Gewohnheit wird das nie sein, darf es auch nicht. Wegen des viel zu lange ausgebliebenen Regens reifen die Früchte und die Hirse nicht, eine gute Ernte bleibt aus und die Unterernährung hält die Kinder vom Lernen ab.

Großzügige Spendenbereitschaft

Die Schule von Salbisgo steht neben vielen, vielen anderen auf der Förderliste von Yaa Soma. Dank der großzügigen Spendenbereitschaft der Viernheimer Bevölkerung zu Gunsten von Schulspeisungen der Yaa Soma-Partnerschulen können viele Kinder wenigsten einmal täglich eine Mahlzeit bekommen, dank der sie den langen Schultag besser durchhalten.

Hilfe zur Selbsthilfe

Rund 3700 Euro sind in den zwei Wochen seit dem ersten Spendenaufruf zusammen gekommen. „Wir sind beeindruckt von den teils sehr großzügigen Spenden“, teilt der Yaa Soma-Vorstand mit. „Mit diesem Geld können wir immerhin schon circa 15 Schulen durch das nächste Trimester begleiten, doch die Liste der Anfragen für Unterstützung der Schulspeisungen ist lang.“ Die Bilder von den Schülern, die sich mit ihren Eltern intensiv um die Schulgärten kümmern und von eigenen Ernteerträgen abgeben, um sich in der Gemeinschaft zu unterstützen, berühren. Die Hilfe zur Selbsthilfe trägt in den unterstützten Dorfschulen immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes Früchte. red