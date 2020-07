Samen für Wildblumen

Viernheim.Im August können Garten- und Balkonbesitzer wieder aktiv werden und ein Beet oder einen Blumenkasten mit Wildblumen anlegen – damit es im kommenden Frühjahr in der Stadt auch überall summt und brummt. Darauf weist das Projekt „Viernheim summt“ hin. Dieses wurde von den Organisatoren, dem städtischen Brundtlandbüro und der Kompass-Umweltberatung, 2017 initiiert, um ein Zeichen gegen das Bienensterben und seine Folgen zu setzen. Mit dem Anlegen eines Wildblumenbeetes werden Nahrungsangebote für Bienen in der Stadt geschaffen. Samentütchen mit der Veitshöchheimer Bienenweide, die nur heimische Wildblumensamen enthält, können im Kompass-Umweltbüro sowie dem Brundtlandbüro in der Wasserstraße 20 in Viernheim abgeholt werden. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.07.2020