Samuel Koch: Freude über „ein Stück vom Himmel“

Viernheim.Sein Unfall in der ZDF-Show „Wetten dass“ am 4. Dezember 2010 schockte Millionen Fernsehzuschauer. Sein Schicksal berührte damals Millionen Menschen. Als Schauspieler am Staatstheater Darmstadt fand er wieder ins Leben zurück. Über diesen steinigen Weg des Neubeginns berichtete er bei einer Lesung im Rahmen eines Benefizkonzerts zugunsten des Viernheimer Hospizvereins in der voll besetzten

...