Zum Dankeschön an alle Aktiven wurde im Januar 2017 ein Helferabend im Kettelerheim durchgeführt. Eine weitere Aktivität, um das Gemeinschaftsgefühl im Verein zu stärken, war eine Wanderung am Donnersberg in der Pfalz mit anschließender Einkehr im Kloster Gethsemani. Regelmäßig findet einmal im Monat auch ein Stammtisch im Brauhaus mit vorangehendem Gottesdienst des Albertuskreises in der AMS-Kapelle statt.

Einstimmig entlastet

Die einstimmige Entlastung des Vorstandes war danach nur eine Formsache. Ebenso die von Werner Blaeß geleiteten Wahlen für den neuen Vorstand. Alle Vorstandsmitglieder kandidierten wieder für ihre bisherigen Posten und wurden alle einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Jürgen Gutperle (Vorsitzender), Felice Epp (stellvertretende Vorsitzende), Petra Borgwardt (Geschäftsführerin), Hermann Winkenbach (Schatzmeister) und Stefan Kühlwein (Schriftführer).

Als Beisitzer wurden Birgit Käser, Manfred Bergmann, Marcus Blaeß und Willi Gölz wiedergewählt. Ebenso Klaus Borgwardt und Werner Epp als Kassenprüfer.

In seinem Ausblick auf das Jahr 2018 nannte Jürgen Gutperle die Aufführungen des Musicals „Anatevka“ im Pfarrgarten durch die Apostelspielschar als Höhepunkt. Diese finden – wie üblich – an den Pfingstfeiertagen vom 19. bis 21. Mai statt. Der Vorverkauf hierfür beginnt am 27. März im Weltladen.

Gottesdienst in der AMS-Kapelle

Ein Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Vereins wird am 5. Juni in der Kapelle der Albertus-Magnus-Schule stattfinden. Auch der traditionelle Mitgliederausflug wird am 14. Oktober sicherlich wieder viele Interessenten anlocken. Ehe die Mitgliederversammlung zum gemütlichen Teil mit Kaffee und Kuchen überging, berichtetet Architekt Roland Träger über den Fortgang der der Sanierungsarbeiten im Außenbereich der Apostelkirche. Hierbei geht es hauptsächlich um die Neugestaltung des Kettelerheims und um die Schaffung neuer Parkplätze für den Kindergarten. Träger hofft, dass die Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden.

