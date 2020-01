Schäden an Dach und Fassade

Viernheim.Fassade und Turm der Auferstehungskirche sind zwar eingerüstet, aber pünktlich um zwölf Uhr beginnen die Glocken, für wenige Minuten laut zu läuten. In der Nähe versteht man in dieser Zeit kaum ein Wort. „Bis jetzt hat sich aber noch kein Handwerker beschwert“, ruft Pfarrer Markus Eichler. In dieser Woche haben an dem von ihm betreuten ältesten evangelischen Gotteshaus Viernheims umfangreiche Sanierungsarbeiten begonnen. Am dringendsten ist die Neueindeckung der 1902 eingeweihten Kirche und des Turms, erklärt Eichler.

Vor rund zwei Jahren drang Wasser durch das Dach des um 1915 errichteten Anbaus in den Dietrich-Bonhoeffer-Saal ein. Diese Schäden wurden inzwischen zwar vorläufig behoben. Nach dem Schaden im Saal gab die Gemeinde aber ein Dachgutachten für die gesamte Baugruppe in Auftrag. Dabei zeigte sich, dass auf Kirche und Turm an vielen Ziegeln die Nasen, mit denen diese auf den Dachlatten aufliegen, abgebrochen sind. Sie drohen deshalb, hinunterzurutschen. Die Latten selbst sind ebenfalls stark angegriffen. „In der Dachkonstruktion gibt es aber noch keine Feuchtigkeitsschäden“, erklärt der Pfarrer. Die Ziegel stammen noch aus der Erbauungszeit. Sie sollen nun komplett durch neue ersetzt werden, die in Form und Farbe den ursprünglichen möglichst nahe kommen.

Auf dem Turm haben Dachdecker bereits ein Gitter aus neuen hellen Latten angebracht. Um die dafür aufgestellten Gerüste voll auszunutzen, werden am Turm alle beschädigten Holzteile erneuert. Dazu gehören etwa die Bodenbretter der verschiedenen Geschosse. „Eines war schon ganz durchgebrochen, und der Turm durfte nicht mehr betreten werden“, berichtet Eichler. Auch die Platten in den Fenstern, die den Schall der Glocken dämpfen, geben kein gutes Bild ab: Die Farbe ist abgeblättert, kleine Stücke sind herausgebrochen.

Daneben müssen verschiedene Sandsteinelemente der sonst großteils aus Backsteinen errichteten Kirche restauriert werden. Eichler deutet auf eine Fuge: „Da kann man fast durchsehen.“ Ebenso sind die Oberflächen an vielen Stellen angegriffen.

Die Sandsteinarbeiten sind auch der Grund dafür, dass die Sanierung teurer werden könnte als ursprünglich geplant. 200 000 Euro sind bisher dafür vorgesehen. „Manche Schäden kann man aber erst jetzt vom Gerüst aus wirklich einschätzen“, erklärt Eichler.

Begehung mit Architekten

In der kommenden Woche soll es daher eine Begehung mit dem Viernheimer Architekten Roland Träger und Elke Suden vom Baudezernat der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau geben. Die Landeskirche trägt mit 160 000 Euro den größten Teil der geplanten Kosten. Die restlichen 40 000 Euro muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen. Vorgesehen ist, dass dieses Geld zur Hälfte aus Rücklagen und zur Hälfte aus Spenden kommt.

„In den letzten zwei Jahren haben wir für die Sanierung rund 12 000 Euro eingenommen, unter anderem durch das Konzert mit Clemens Bittlinger und Anselm Grün am vergangnen Wochenende“, berichtet Eichler. Für den Restbetrag hofft er auf weitere Spenden.

Die Sanierung soll insgesamt sechs Wochen dauern. Als eine der letzten Arbeiten wird rund um die Kirche eine Ringerdung für einen besseren Blitzschutz im Boden versenkt. Dass die Arbeiten jetzt begonnnen haben, hängt laut Eichler unter anderem mit der Beliebtheit der Auferstehungskirche als Trauort im Sommer zusammen. „Wir wollen den Paaren dann keine Baustelle anbieten“, erklärt der Pfarrer.

Denn auch wenn die etwa 2500 Mitglieder der Gemeinde während der Arbeiten nicht auf das gewohnte Glockenläuten verzichten müssen, kommt es doch zu Einschränkungen. Die Orgel, die nach dem Verklingen der Glocken zu hören ist, werde ab nächster Woche eingehaust, kündigt Eichler an: „Man konnte uns nicht garantieren, dass kein Staub ins Innere der Kirche gelangen wird.“

