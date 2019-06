Schälen, schneiden, probieren

Viernheim.„Ich kann kochen“ lautet das Motto der Sarah Wiener Stiftung. Die Köchin Sarah Wiener hat es sich zur Aufgabe gemacht, frühkindliche Ernährungsbildung in Kindergärten und Schulen zu etablieren, und somit schon die Kleinsten für eine ausgewogene Ernährung, gemeinsames Kochen und Essen zu begeistern. In Kursen sollen neben Kenntnissen über Lebensmittel die Feinmotorik geschult, verantwortungsbewusstes Handeln und Teamgeist gefördert sowie eine gewisse Tisch- und Esskultur vermittelt werden.

Vor einem Jahr hatte Tanja Weikert die Idee, dieses Konzept auch im AWO-Familienzentrum Kirschenstraße umzusetzen: „Ich habe schon mit Grundschülern gekocht und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Leider wird in vielen Familien heute nicht mehr frisch gekocht und oft kennen Kinder nicht einmal mehr die gängigsten Produkte.“

Was lag näher, als ihre Kollegin Steffi Baureis ins Boot zu holen, die im Familienzentrum für Küche und Verpflegung der Kinder zuständig ist. Zusammen haben sie die Fortbildung der Sarah Wiener Stiftung besucht, getüftelt und schlussendlich sämtliches Equipment angeschafft. So bereiten seit einem Dreivierteljahr jeden Dienstagvormittag von 10 bis 12.30 Uhr zwölf Kinder zwischen vier und sechs Jahren leckere Speisen zu und sind oft völlig aus dem Häuschen, was man aus dem, was anfangs auf dem Tisch liegt, so Leckeres zaubern kann.

Alle Kinder sind mit Schürze und Kochhaube eingekleidet, lernen in zehn Einheiten Regeln über Hygiene in der Küche und etwas über die Produkte, mit denen am jeweiligen Tag gekocht wird. Dann wird geschält, geschnitten, geraspelt und natürlich probiert. Auf den Tisch kommen nur gesunde und vorwiegend saisonale Produkte. Themen des Tages runden eine Kurseinheit ab.

Zu Beginn wurde das Projekt finanziell von der Sarah Wiener Stiftung unterstützt. Für das nächste Kindergartenjahr werden Sponsoren gesucht, die Interesse haben, das Projekt vorübergehend oder gerne auch langfristig zu fördern. red

