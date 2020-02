Schandfleck verschwindet

Viernheim.. Über viele Jahre war das leerstehende ehemalige Schulungsgebäude in der Mannheimer Straße ein Schandfleck am westlichen Stadteingang. Nun bahnt sich der Abriss der maroden Immobilie an, wie die städtische Presse- und Informationsstelle mitteilt. Der Konzern, der die JET-Tankstellen in Deutschland betreibt, habe das Gelände bereits vor längerem gekauft, die Abrissgenehmigung erhalten und plane nun den Neubau einer zur bereits bestehenden Tankstelle passenden Waschhalle.

„Über Jahre hat die Stadtverwaltung mit den verschiedenen Eigentümern dieser Problemimmobilie die Kommunikation geführt, um für eine Verbesserung des Stadtbildes an dieser Stelle zu sorgen. Ohne dass dies sonderliche Wirkung gezeigt hat“, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß. „Mit JET hat jetzt aber ein Unternehmen das Grundstück gekauft, das tatsächlich etwas ,unternehmen‘ möchte.“ Baaß bezeichnet die vorgesehene Waschhalle als eine „an dieser Stelle sehr passende Nutzung“. Der genaue Zeitpunkt für den geplanten Abriss sei indes noch nicht bekannt. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.02.2020