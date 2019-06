Schau soll Demokratie stärken

Viernheim.Eine Wanderausstellung des Bundestages ist seit Montag im Rhein-Neckar-Zentrum zu sehen. Bis zum Samstag, 29. Juni, informieren 21 Schautafeln mit kurzen Texten, Fotografien und Grafiken unter anderem über Geschichte, Aufbau und Aufgaben es Parlaments. Bei der Eröffnung am Montag lobte Karin Hartmann (SPD), Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Bergstraße Ost, die Schau als „eine hervorragende Möglichkeit, sich über den Bundestag zu informieren.“

Dies sei besonders in Zeiten von „Hass und Hetze“ sowie von „Fake News“ wichtig. Das Informationsangebot im RNZ sei zudem ideal für junge Leute, die hier beim Einkaufen „das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden“ könnten. Hartmann verwies auch auf den Petitionsausschuss des Bundestages, dem in der Ausstellung eine Tafel gewidmet ist. Auf diesem Weg habe jeder die Möglichkeit, sich direkt an das Parlament zu wenden. Die Schau zeige, „dass es keine Alternative zu unserer Demokratie gibt“.

Nach Viernheim geholt hatte die Ausstellung Christine Lambrecht (SPD), designierte Bundesjustizministerin, in ihrer Funktion als Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bergstraße. Aufgrund von Sitzungen in Berlin konnte sie selbst nicht zur Eröffnung erscheinen, erklärte Marius Schmidt, Vorsitzender der SPD Bergstraße. Sie werde jedoch am Samstag, zum Schluss der Ausstellung, ab 14 Uhr eine Bürgersprechstunde abhalten, zu der jeder ohne Anmeldung kommen könne.

Wer sich für das Parlament und die Ausstellung interessiert, findet jedoch schon während deren Laufzeit mit dem Politikwissenschaftler Jürgen Dückers und dem Historiker Volker Wagner kompetente Ansprechpartner vor Ort. Beide arbeiten für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Bundestagsverwaltung und liefern bei Bedarf vertiefende Informationen. Die Ausstellung gibt es, mehrmals aktualisiert, schon seit der Wiedervereinigung, erklärt Dückers im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

Auf Einladung von Abgeordneten würden die Tafeln, von denen es mehrere Exemplare gibt, an bis zu acht Orten gleichzeitig präsentiert. Inzwischen gibt es neben den Tafeln auch die Möglichkeit, sich auf Bildschirmen zum Beispiel den Internetauftritt des Bundestages anzusehen. Außerdem liegen verschiedene Informationsbroschüren zum Mitnehmen bereit.

Für Schüler bietet Wagner zudem Führungen an. „Wir haben alle Klassen ab der achten Stufe im Kreis Bergstraße eingeladen“, erklärt Schmidt. Bisher sei der Rücklauf eher gering gewesen. Eine Anmeldung sei aber noch bei Lambrechts Wahlkreisbüro unter christine.lambrecht.wk@bundestag möglich.

