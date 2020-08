Schau untersucht Rollenbilder

Viernheim.Das Kunsthaus zeigt von Freitag, 4. September, bis Samstag, 3. Oktober, die Ausstellung „Below The Surface“ der deutsch-syrischen Künstlerin Adidal Abou-Chamat. Die Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr im Freien vor dem Kunsthaus. Abou-Chamat arbeitet laut einer Pressemitteilung in Foto- und Videoarbeiten, Zeichnungen, Collagen sowie großformatigen Installationen „an den Schnittstellen zwischen Fremdem und Vertrautem“. Sie untersucht Rollenbilder und Klischees unter anderem in Bezug auf kulturelle und sexuelle Identitäten. In den Werken sind zum Beispiel verschleierte Tänzerinnen oder eine Jeansträgerin mit Handgranate am Gürtel zu sehen. Die Ausstellung ist donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. red

