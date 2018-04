Schaulaufen als große Herausforderung

Anzeige

Viernheim.. Der Eis- und Rollsportclub (ERC) Viernheim zog bei der Mitgliederversammlung Bilanz. Sämtliche Kandidatinnen um die Erste Vorsitzende Annett Koscielny wurden bei den Neuwahlen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Darüber hinaus beschlossen die Mitglieder eine Beitragserhöhung und beschäftigten sich mit dem Schaulaufen „Belle und das Biest“ im Dezember, das für den Verein eine große Herausforderung darstellt.

ERC-Chefin Annett Koscielny dankte bei ihrer Ansprache ihren Vorstandskolleginnen, dem Trainerteam und Werner Dattinger für die gute Zusammenarbeit. Außerdem ließ Koscielny nochmals die wichtigen Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. So wurden die neuen Pflichtkreise auf der Rollschuhbahn aufgebracht und die Vereinsmeisterschaft dazu genutzt, um die sanierte Sportstätte offiziell einzuweihen. Zudem erinnerte sie an die Einladung zur Sportgala des Sportkreises Bergstraße. Dort hatte der Verein die Möglichkeit, durch einen Auftritt die Sportart noch bekannter zu machen. Durch die Unterstützung der Sparkassenstiftung konnten neue Musikanlagen angeschafft werden.

Bei Wettkämpfen erfolgreich

Am Ende ihres Vortrages gab die Erste Vorsitzende einen Ausblick auf die bevorstehenden Aktivitäten. Im Mittelpunkt des Jahresprogramms steht das Schaulaufen „Belle und das Biest“. Die Vereinsmeisterschaft findet am 12. Mai statt, ebenso steht die Teilnahme am Familiensporttag und dem Freiwilligentag im September auf dem Programm. Silke Lederbach berichtete aus der Abteilung Rollkunstlauf. Im vergangenen Jahr war der ERC wieder bei zahlreichen Wettkämpfen vertreten. Durch die Beteiligung an der überregionalen Showgruppe „Skate-Machines“ konnten sich sechs Viernheimerinnen bei der deutschen Show-Meisterschaft den Titel bei den „Großgruppen“ sichern. Sophia Gratzel ging erstmals bei den deutschen Meisterschaften in der Disziplin Paarlauf an den Start und setzte sich dabei mit ihrem Partner Adrian Zoller vom RRV Eppingen gegen die Konkurrenz durch.