Erzählerin Renate Rein bringt ihre Zuhörer auch zum Lachen. © sabine arndt

Viernheim.Mit einer Märchenstunde unter dem Titel „Von Liebesdingen und Beziehungskisten“ beginnt am Freitag, 29. März, 19 Uhr, im Museum am Berliner Ring die neue Veranstaltungsreihe „Erzählungen“. Renate Rein nimmt die Zuhörer dabei mit auf eine Reise. „Die Geschichten laden ein, mit den Helden mitzufiebern und in das Geschehen einzutauchen. Es gibt Schicksale zum Bangen und Lachen und Neues zu entdecken“, heißt es in der Ankündigung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet zehn Euro.

Renate Rein war viele Jahre in Redaktion und Vertrieb tätig und schließlich auf der Suche nach einer zu ihr passenden neuen Aufgabe. Wie im richtigen Märchen sei ihr dann eine „gute Fee“ über den Weg gelaufen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Eine Kollegin habe ihr empfohlen, an einem Kurs zum Geschichten- und Märchenerzählen teilzunehmen. Dem Rat sei sie gefolgt, und das Erzählen und vor allem die Märchen hätten sie seither nicht mehr losgelassen. Renate Rein ging bei einer professionellen Erzählerin noch einmal in die Schule und ließ sich in der Kunst des freien Erzählens ausbilden. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019