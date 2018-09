Schifffahrt über den Attersee

Viernheim.Zu einen fünftägigen Ausflug ins Salzkammergut brach der Jahrgang 1937/38 auf. Mit einem Reisebus und dem Fahrer Otto machten sich morgens 33, trotz Regen gut gelaunte, Jahrgangsangehörige und Bekannte auf die Reise. Die Fahrt führte über Nürnberg und Passau zum Grenzübergang Schärding, wo die Autobahn bei Ried im Innkreis verlassen wurde und die Fahrt über Vöcklamarkt und St. Georgen ins Hotel nach Straß führte.

Café „Zum Weißen Rössel“ besucht

Während des Frühstücks am zweiten Reisetag gab es eine Programmumgestaltung durch Fahrer Otto wegen des Wetterberichts. So wurde einstimmig beschlossen die Teilnehmer die Attersee Schifffahrt erst bei gutem Wetter zu machen. Zunächst fuhren sie an den Mondsee, dann an den Wolfgangsee. In St. Wolfgang machten die Reisenden eine Stadtbesichtigung und besuchten natürlich das Café „Zum Weißen Rössel“. Weiter ging die Fahrt über Bad Ischl, durch das Weißenbachtal zum Attersee, den größten See im Salzkammergut, in den Ort Attersee. Hier begann die zweieinhalbstündige Schifffahrt. Danach ging es zurück zum Hotel. Beim Abendessen und späterem Beisammensein konnte man den Tag Revue passieren lassen.

Bei sonnigem Wetter starteten die Reisenden auf die Tauplitzalm, das größte Seenhochplateau Europas. Am Attersee entlang ging es durch das Weißenbachtal über Bad Ischl und Bad Aussee nach Bad Mitterndorf. Nach der Mautstelle begann die Tauplitzalm-Alpenstraße mit neun Kehren. Oben auf 1600 Metern angekommen erfolgte die Mittagseinkehr. Danach stand eine Panoramafahrt mit dem Bummelzug auf dem Plan. Ein kurzer Abstieg bis oberhalb des Steirersees ermöglichte den Blick auf diesen und das Totengebirge. Nach dem Abendessen war ein Musikabend angesagt. Der Alterskamerad Werner Winkler brachte zwei Lieder zum Vortrag, bei denen mitgesungen wurde.

Viel zu besichtigen

Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet stand für den vorletzten Reisetag ein Besuch der Städte Mondsee und Bad Ischl, des Traunsees, sowie Schloss Ort und die Gmunder Keramik Manufaktur auf dem Programm. An diesem Tag wurde die Gruppe von einer Reiseleiterin begleitet, die ihnen etwas über Land und Leute erzählte. In Mondsee besuchten die Ausflügler die Basilika zum Heiligen Michael mit angrenzendem Klosterhof. In Bad Ischl wurde der Bauernmarkt, die St. Nikolauskirche und natürlich das berühmte Kaffeehaus Zauner, in dem schon Kaiser Franz Joseph einkehrte, besucht. Weiter ging die Fahrt zum Schloss Ort am Traunsee, wo die Gruppe die Außenanlage besichtigte. Auch die Gmundner Keramik Manufaktur, die es schon seit 1492 gibt, besuchten sie. Am letzten Abend gab es ein österreichisches Bauernbuffet, an das sich ein gemütliches Beisammensein anschloss, bei dem über das Erlebte diskutiert wurde.

Am Abreisetag hieß es Koffer verladen und sich vom Hotelpersonal verabschieden. Über Salzburg und München ging es zurück nach Viernheim. Der Dank der Gruppe galt ihrem Busfahrer Otto, der sie sehr gut chauffierte.

Nicht vergessen: Am Samstag, 20. Oktober, findet um 18 Uhr die Abschlussfeier des Jahrgangs 1937/38 im Bürgerhaus statt. Für Eintritt und Menü fallen 35 Euro pro Person an, die an DE90 5089 0000 0015 6047 19 Volksbank Viernheim zu überweisen sind. red

