Schillerschüler weit vorn

Viernheim.Diese Reise hat sich gelohnt, auch wenn man erst spät am Abend wieder zuhause war. Die Schüler der Schach-AG der Schillerschule hatten sich für den Hessischen Schulschachpokal qualifiziert und in Bad Hersfeld einen hervorragenden dritten Platz erreicht. Stolz wurden jetzt die Pokale und Urkunden präsentiert.

Der Hessische Schulschachpokal fand in der Großsporthalle der Gesamtschule Obersberg in Bad Hersfeld statt. Die Teilnehmerzahl war in diesem Jahr mit 102 Vierermannschaften wieder erfreulich hoch. Gespielt wurde in den sieben Wettkampfgruppen WK II, III, IV, G, HR, O und M7. Unter der Leitung von Landesschulschachreferent Simon Martin Claus dauerte eine Runde mit Bedenkzeit 15 Minuten pro Spieler und Partie.

Die Schillerschüler traten in der Wettkampfgruppe WKG an, für die sich 23 Teams bis zur Jahrgangsstufe vier qualifiziert hatten. Am Ende der sieben Runden standen fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage gegen den späteren Pokalsieger, die Kinzigtalschule Gründau, zu Buche. Dabei war es ganz schön knapp, denn im Vergleich mit der Anton-Calaminus-Schule, die man zuvor noch mit 3:1 besiegt hatte, fehlte ein Punkt.

Trotzdem war die Freude über Platz drei riesengroß, den Martin Buchholz, Matthias Buchholz, Spyros Panaiannou und Timo Zhu erreicht hatten. Auch beim Leiter der beiden Schach-AGs Walter Uhlemann, der die Grundschüler schon seit gut 15 Jahren betreut.

Beharrlichkeit und Fleiß gezeigt

Die stellvertretende Schulleiterin Miriam Eichelsheimer lobte die Beharrlichkeit und den Trainingsfleiß der Schüler, was sich in dem Erfolg widerspiegelt. Wie im vergangenen Jahr auch gab es neben der Siegerehrung noch ein besonderes Bonbon. Unter allen teilnehmenden Schulen wurden wertvolle Sachpreise verlost. Hierbei konnten neue Demobretter, Freilandschachspiele, Schachuhren und diverse Taktik-und Arbeitshefte gewonnen werden. Dabei hatten auch die Viernheimer Glück und dürfen sich über zwei Schachuhren freuen. JR

