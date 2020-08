Schillerschule geschlossen

Viernheim.Jeweils zwei Schüler der Schillerschule und des Albertus-Magnus-Gymnasiums sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb fällt der Unterricht an der Grundschule am Montag, 24. August, komplett aus. An der AMS müssen nur die unmittelbar betroffenen Jahrgangsstufen 10 und 11 zu Hause bleiben. Das teilte der Kreis Bergstraße am Sonntagabend auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Die

...