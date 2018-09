Schlagerfans feiern alte Hits

Viernheim.Auf die italienische Nacht des vergangenen Jahres folgte nun eine deutsche Schlagerparty. Der Senat des Karnevalvereins Club der Gemütlichen (CdG) hatte sein Konzept beibehalten, das Motto allerdings geändert. Statt Musik von Eros Ramazzotti standen am Samstagabend Lieder von Trude Herr auf dem Programm wie der Hit „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“.

Wie bei einer klassischen Party üblich gab es im CdG-Vereinsheim keine Sitzmöglichkeiten, sondern nur Stehtische, an denen sich die Gäste unterhalten konnten. Die meiste Zeit befanden sich die Besucher aber auf der Tanzfläche und bewegten sich zum Rhythmus der Musik. Geboten wurde zudem ein reichhaltiges Buffet mit Käsespießen, Frikadellen und gefüllten Eiern.

Neben den „Viernheimer Schlagerstars“ Gerhard Schneider und Angela Kraus traten mit Carmen Hofmann und Heike Riegeler überraschend zwei weitere Sängerinnen auf, die das Repertoire nochmals erweiterten. Zusätzliche Unterstützung gab es aus dem Publikum, das die meisten Texte auswendig kannte und lautstark mitsang.

Zu hören waren unter anderem „Sag’ mir quando“ von Caterina Valente, „Du entschuldige i kenn di“ von Peter Cornelius, „Mein Herz“ von Beatrice Egli, „Verdammt ich lieb dich“ von Matthias Reim, „Fürstenfeld“ von S.T.S. und „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry. Auch bei „I sing a Liad für di“, „Zuckerpuppen“ und „Hulapalu“ von Andreas Gabalier, „Verdamp lang her“ von BAP sowie „Ein Stern“ und „A Mann für Amore“ von DJ Ötzi ging das Publikum begeistert mit und feierte jeden Hit.

Senatspräsident Silvio Menegatti hatte die Idee für die Mottopartys. Der Fastnachter freute sich, erneut zahlreiche Mitglieder und Freunde des Karnevalvereins und des deutschen Schlagers begrüßen zu können. Discjockey Patrick Thurn, gleichzeitig Unterhaltungsminister im Elferrat, sorgte mit Fetenhits dafür, dass die gute Stimmung auch in den Pausen anhielt. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018