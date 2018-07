„Schlagerstars“ begeistern das Publikum

Anzeige

Neben Organisator, Sänger und Moderator Walter Wohlfart waren noch René Adler, Patrick Delamoriniere, Carmen Hofmann, Gerhard Schneider, Maximilian Wohlfart, Angela Kraus und Marina Neef vom Stamm des Ensembles dabei. Dazu kamen noch Steffi Oehlschläger und Roland Weidner als Frank Sinatra.

Den Auftakt machte der gemeinsam gesungene Kultschlager „Über sieben Brücken musst du geh’n“ von Peter Maffay, bei dem bereits kräftig mitgesungen wurde. Aber auch Lieder wie „Angel“ von Robbie Williams, „Now Or Never“ von Elvis Presley, „Ja“ von Silbermond, „Wonderfull World“ von Louis Armstrong und „Sex On Fire“ von den Kings of Leon ließen das Publikum mitarbeiten. Weltmeisterlich quasi der Auftritt von Patrick Delamoriniere mit dem Klassiker „Butterfly“ von Danyel Gerard und den Chansons „La Mer“ von Charles Trénet. Gerhard Schneider füllte gleich einen ganzen Musikblock mit Alpenschlagern und Feten-Hits alleine.

„Sie“, „Verdammt lang her“, und „Hulapalu“ von Andreas Gabalier, aber auch „Superjeile Zicke“ von Brings, da war der Ballermann ganz schön nah dran an der Viernheimer Innenstadt. Auch die Schlagerstars durften nicht ohne Zugabe von der Sommerbühne. Für diese Fälle hat jede Formation aber immer noch etwas auf den Notenständern liegen. Mit „Rivers Of Babylon“ und „Sierra Madre“ wurden die Zuhörer schließlich in einer sternenklaren Nacht auf den Nachhauseweg geschickt. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.07.2018