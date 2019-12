Schlagerstars singen

Viernheim.Der lebendige Adventskalender geht in die dritte Woche. Am Sonntagabend fand bereits die Aktion bei „Küchen mit Biss“ in der Rathausstraße statt, wo die Schlagerstars bewiesen, dass sie auch Weihnachtslieder singen können. Die Zuhörer stimmten bei dem einen oder anderen Lied auch spontan mit ein.

Walter Wohlfart hatte mit Carmen Hofmann, Marina Neef, René Adler, Heike Riegler, Steffi Oehlschläger und Gerhard Schneider einige Mitglieder der Stars mitgebracht. Gesungen wurden internationale Hits wie „Santa Baby“, „Oh Happy Day“, „White Christmas“, „Winter Wonderland“ und „Christmas Time“. Dem Klassiker „Feliz Navidad“, hatte Schneider eine lokale Strophe angefügt. Darin heißt es „Der Riesling wird knapp, der Riesling wird knapp“. Im zweiten Teil wurden Apres-Ski-Hits präsentiert. Der Erlös kommt der Fußballjugend der SG Viernheim zugute.

In den kommenden Tagen gibt es folgende Aktionen: Die Kita St. Michael führt am Montag, 16. Dezember, eine Adventsgeschichte beim Radhaus Hofmann auf. Am Dienstag, 17. Dezember, tritt der Kirchenchor von St. Hildegard-St. Michael in der Kapelle des Krankenhauses St. Josef auf.

Die Integrationslotsen des Lernmobils organisieren am Mittwoch, 18. Dezember eine interkulturelle Weihnachtsbäckerei vor dem Rathaus. Am Freitag, 20. Dezember, präsentieren die katholischen Pfarreien Adventslieder im Café Rall. Alle genannten Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019