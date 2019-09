Schlemmen für den guten Zweck

Viernheim.Der Verein Lernmobil organisiert am Samstag, 19. Oktober, eine Benefizveranstaltung unter dem Titel „Kochen und Schlemmen für einen guten Zweck“. Dabei servieren Integrationslotsen und afghanische Flüchtlinge „kulinarische Köstlichkeiten“, heißt es in einer Mitteilung. Die an dem Abend gesammelten Spendengelder kommen dem Freundeskreis Afghanistan zugute, der mit dem Regionalverband Bergstraße-Pfalz der Johanniter zu den Organisatoren des Abends gehört. Der Freundeskreis fördert seit 40 Jahren Schulen in Jaghori in der Provinz Ghazani. Anmeldung bis Montag, 7. Oktober, unter Telefon 06204/74 02 51 oder per E-Mail an benefizessen2019@lernmobil-viernheim.de. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019