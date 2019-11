Schleuderfahrt endet auf dem Dach

Viernheim.Leicht verletzt wurden am Montag, gegen 21.15 Uhr, zwei 19 Jahre alte Viernheimer bei einem Verkehrsunfall in der Heidelberger Straße. Die beiden waren laut Polizei in Richtung Osten unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Mini Cooper nach rechts von der Fahrbahn abkamen. Der Wagen stieß gegen ein Geländer, kollidierte mit zwei Bäumen, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die beiden jungen Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden. pol

