„Schlüssel nicht innen steckenlassen“

Die Brände selbst haben unterschiedliche Ursachen, angefangen von der Zigarette, als beim Rauchen jemand eingeschlafen ist, das vergessene Essen auf dem Herd, umgefallene Kerzen bis hin zu technischen Defekten an Elektrogeräten. „Selbst das Aufladen von Akkus birgt Gefahren, da sollte man immer ein Auge drauf haben“, rät Gebhardt. Michael Ahnert schilderte einige Erlebnisse von Einsätzen und erklärte, was passiert, wenn ein Notruf eingeht. In diesem Zusammenhang lobte er den Hausnotruf, eine Warnanlage, die man sich bei bestimmten Voraussetzungen unbedingt gönnen sollte. „Lassen Sie aber bitte nie den Schlüssel von innen stecken, denn dann kommt man mit dem Ersatzschlüssel nicht rein, und die Tür muss aufgebrochen werden“, mahnt Ahnert an. „Sollte es Fragen geben, dann kann man gerne die Feuerwehr anrufen, natürlich nicht über den Notruf“, sieht Ahnert die Floriansjünger auch als Freund und Helfer, wenn es einmal nicht brennt. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.03.2018