Viernheim.Eine etwas günstigere Auslosung hätte hier schon genügt, um am Treppchen zu schnuppern. Wie schon in der letzten Woche, als die Hilkert Brüder bei der Greco-Meisterschaft in Burghausen zeigten, dass sie das Zeug zu mehr haben. Genauso eng ging es in Aschaffenburg zu.

Sebastian Schmidt musste sich in seinem Qualifikationskampf äußerst knapp mit 6:7 gegen Brian Briefner von Erzgebirge Aue geschlagen geben. Der wiederum verlor nur 7:9 gegen Eduard Tatarinov vom TV Traunstein, der sich erst im Endkampf gegen den mehrfachen Deutschen Meister Kubilay Cakici von der RWG Mömbris-Königshofen nach Punkten geschlagen geben musste und einen hervorragenden zweiten Platz belegte.

Ähnlich erging es seinem Bruder. Matthias Schmidt setzte sich zwar in der Qualifikation mit 7:2 gegen seinen nordbadischen Kontrahenten Ahmad Shahab durch, musste aber im Folgekampf gleich gegen Benjamin Sezgin (Deutscher Meister 2017 bis 86 kg) antreten und verlor nach anfänglicher Führung mit 4:10 nach Punkten. Sezgin marschierte weiter durch die Runde und wurde letztendlich wieder Deutscher Meister.