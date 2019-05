„Schnecke“ aus Speckstein

Viernheim.„Skulpturen werden heute so gut wie nicht mehr ausgestellt“, sagt Experte Stefan Ackermann, „man setzt vielmehr auf technische Kunst wie Videoinstallationen“. Umso mehr schätzt es der Kunsthistoriker aus Viernheim, wenn es noch klassische Ausstellungen gibt.

Nun führte er in die Ausstellung von Rosalia Graefner ein. Die Künstlerin stellt ihre Speckstein-Skulpturen in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ in der Rathausstraße aus. Die musikalische Umrahmung der Vernissage lag in den Händen von Norbert Roschauer, der mit einer Weissenborn- und einer Resonatorgitarre die Gäste unterhielt.

„Es sind Skulpturen, keine Plastiken“, betonte Ackermann. Der große Unterschied sei, dass bei Plastiken etwas zusammengefügt werde, während Skulpturen entstünden, indem man etwas wegsäge, wegschlage, wegnehme. Im Fall von Rosalia Graefner ist es Speckstein, der bearbeitet wird. „Er besteht hauptsächlich aus Talg“, beschrieb Ackermann das weiche Gestein, an dem zuerst gebohrt wird. Danach feilt die Künstlerin das grobe Gebilde weiter. Am Ende wird poliert, und dabei entsteht eine marmorgleiche Struktur.

Werke der vergangenen Jahre

Die Skulpturen, die in Viernheim zu sehen sind, hat Rosalia Graefner in den vergangenen Jahren erstellt. Die älteste Figur ist aus dem Jahr 1992, „Gegenstück“ wurde erst 2018 fertig gestellt. Die ausgestellten Figuren kann man grob in zwei Gruppen aufteilen: Die einen stellen tierische oder menschliche Körper und Körperteile dar, andere stehen für einen Vorgang oder eine Situation. Dieser Charakter wird in den Namen der Figuren ausgedrückt: Sie heißen „Durchblick“, „Geschützt“ oder „Freude“, „Schnecke“, „Seehund“ oder „Po“.

Kunstexperte Stefan Ackermann erkennt beim Betrachten der Skulpturen ein „interesseloses Wohlgefallen: Die Skulpturen müssen einfach formschön sein.“ Von der Ästhetik der Skulpturen von Rosalia Graefner kann man sich in den kommenden vier Wochen überzeugen, so lange sind sie in der Viernheimer Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ ausgestellt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.05.2019