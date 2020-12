Schneemann wacht am Straßenrand

Viernheim.Der Wintereinbruch war vorhergesagt – und doch hat die weiße Pracht am Dienstagmorgen so manchen Viernheimer überrascht. Die Emotionen waren dabei ganz unterschiedlich. Kinder freuten sich, auf dem Schulweg – wie hier Am Großen Bruchfeld – mal schnell einen Schneemann bauen zu können. Weniger glücklich waren hingegen Hausbewohner, die zu früher Stunde Gehwege vom Schnee befreien mussten. Obwohl der Stadtbetrieb ab 4 Uhr mit 30 Mitarbeitern und sechs Räumfahrzeugen im Einsatz war, kam es auf den Straßen zu der einen oder anderen Rutschpartie. Fast immer ging es glimpflich aus, wie die Polizei mitteilte. Nur auf der L 3111, am Ortsausgang in Richtung Hüttenfeld, sei ein Auto mit einem heruntergefallenen Ast kollidiert. Verletzt wurde niemand. (Bild: bernhard kreutzer)

