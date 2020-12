Schnell letzte Geschenke in Viernheim gekauft

Viernheim.Gemütlich bummeln auf der Suche nach dem passenden Geschenk? Ohne Zeitdruck die Einkäufe in der City oder im Einkaufszentrum erledigen? Das ist seit heute nicht mehr möglich, denn die meisten Geschäfte im Einzelhandel müssen wegen der Corona-Pandemie eine Woche vor Weihnachten schließen. Der „Südhessen Morgen“ hat sich bei den Einzelhändlern in der Innenstadt und beim Centermanagement des Rhein-Neckar-Zentrum umgehört, wie mit den Beschränkungen umgegangen wird.

„Der angekündigte Lockdown hat viele Leute motiviert, noch schnell ihre Buch-Geschenke zu kaufen“, erzählt Alexandra Kohm-Killat. Schon am Samstag, noch bevor die Ladenschließungen beschlossen wurden, seien viele Kunden in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ gewesen und hätten Bücher gekauft. Auch Montag und Dienstag strömten die Kunden weiter in den Laden. Ein Stöbern in den Regalen auf der Suche nach einem guten Schmöker ist ab heute nicht mehr möglich. Aber „Schwarz auf Weiß“ nimmt weiterhin Bestellungen entgegen, ob per Mail oder am Telefon zu den eigentlichen Öffnungszeiten.

Auslieferung auf Bestellung

„Anders als beim Lockdown im Frühjahr sind wir diesmal nicht auf das Ausliefern begrenzt“, sagt Alexandra Kohm-Killat. „Die Kunden dürfen die Bestellungen am Laden abholen.“ Für die Inhaberin der Buchhandlung eine große Erleichterung, wenngleich sie Verständnis für die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung hat. „Wir wollen ja alle, dass es weiter geht.“

Beim Triathlon- und Laufshop Brandmüller gibt es eigentlich keine klassische Weihnachtsware im Angebot. „Aber trotzdem werden viele Geschenke bei uns gekauft“, sagt Peter Brandmüller und ergänzt: „Vor allem Gutscheine werden besorgt, wenn man die genaue Größe von Schuhen oder Laufshirts nicht kennt.“ In den letzten beiden Tagen seien noch mal viele Sportschuhe verkauft worden. „Sportler bestellen die eben nicht einfach so“, weiß der erfahrene Triathlet. Das Anprobieren im Laden geht ab heute jedoch nicht mehr. Man kann jedoch Sportausrüstung ordern: „Wir werden, wie beim ersten Lockdown, Bestellungen ausliefern“, kündigt der Chef an.

Im Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) ist der Andrang zuletzt nicht so groß gewesen wie nach der Ankündigung der Schließungen befürchtet, erzählt Centermanager Dani Marquardt, „Das Center war nie überfüllt.“ Das Einkaufszentrum setze die Hygienevorgaben und behördlichen Auflagen strikt um: „Man kann im RNZ sicher shoppen gehen“, betont Marquardt. Allerdings müssen zahlreiche Geschäfte ab heute geschlossen bleiben – alle Shops, die nicht der Versorgung des täglichen Bedarfs dienen. Neben Discounter, Drogerie, Postagentur, Zeitschriftenladen und Apotheke bleiben Bäckerei, Reformhaus, Gewürzhändler, Confiserie, Schnapsbrennerei und Tee-Geschäft geöffnet, ebenso das Augenzentrum und die Optiker.

Auch die Stände, die in den Ladenstraßen des Centers aufgebaut sind, dürfen weiterhin ihre Süßigkeiten und Leckereien verkaufen. „Das Take Away der Gastronomie ist weiterhin erlaubt“, führt der Centermanager aus. Die RNZ-Mieter würden sich klaglos an die Landesverordnung halten. Marquardt: „Und wir alle hoffen, dass der Lockdown schnell wieder aufgehoben wird.“

