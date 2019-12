Schnelle Festnahme nach Einbruch

Viernheim.Eine von einem Zeugen alarmierte Polizeistreife hat am Mittwoch gegen 2 Uhr einen 28-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor einen Kleintransporter Am Alten Weinheimer Weg aufgebrochen zu haben. Der Zeuge hatte kurz nach 2 Uhr das Klirren einer zerbrechenden Scheibe gehört und den Täter in Richtung Bahnlinie davonlaufen sehen. Dort versteckt sich dieser im Gebüsch. Bei dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann fand sich ein gestohlenes Navigationsgerät und Werkzeug. Der 28-Jährige wehrte sich gegen eine Blutentnahme und verletzte einen Arzt mit einem Tritt leicht an der Hand. Zudem randalierte er später in der Zelle weiter. Er erhielt Anzeigen wegen Autoaufbruch, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019