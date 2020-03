Schnelle Hilfe bei Kreislaufstillstand

Viernheim.. Unter dem Titel „Vom Herzensretter zum Lebensretter“ steht eine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Viernheimer Hilfsorganisationen am Dienstag, 17. März, 19 bis 21 Uhr, in der Kulturscheune. Bei einem Kreislaufstillstand komme es auf jede Minute an, heißt es in der Einladung. Die wichtigste Hilfe dabei sei die Laienhilfe. In Theorie und Praxis lernen die Teilnehmer die Herzdruckmassage und den Umgang mit einem Defibrillator kennen. Außerdem geht es um den Rettungsdienst und den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Die Leitung übernimmt der Hausarzt und ärztliche Leiter des Rettungsdienstes, Mark Häffner. Der Kurs ist gebührenfrei. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter vhs.viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 84 02 entgegen. red

