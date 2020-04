Schnelle Lösung fürs Salerno

Viernheim.Michele Manniello hatte ein Problem, das Bastian Kempf gelöst hat. Dass Besucher direkt am Ristorante Salerno in der Viernheimer Innenstadt nicht gut parken können, ist bekannt – zumindest bei den Stammgästen. In gewöhnlichen Zeiten ist dieser Umstand auch kein Problem. Da Michele Manniello aber wegen der Corona-Pandemie wie alle Viernheimer Gastronomen sein Restaurant schließen musste und momentan allein mit Bestellungen sein Geld verdient, wollen seine Kunden in der Nähe des Salerno parken. Und da gab es nun ein Problem.

„Keiner will mit seiner warmen Pizza bis zum Rathausparkplatz laufen müssen“, sagt Michele Manniello. Entspannt sitzt er in seinem leeren Ristorante, die Stühle stehen auf den Tischen. Diese sind wiederum von der Wand weggerückt. Am Wochenende will er die Zeit nutzen und streichen.

Sein kleines Restaurant liegt an der Ecke von Wasserstraße und Rathausstraße. In diesem Bereich ist im Alltag viel los. Der Stadtbus fährt vorbei, viele Schüler der Albertus-Magnus-Schule und der Alexander-von-Humboldt-Schule kreuzen den Bereich auf ihrem Schulweg. In der Rathausstraße können die Kunden des Salerno nicht parken, denn dort beginnt die Fußgängerzone der Innenstadt. In der Wasserstraße gilt absolutes Halteverbot.

Wer sein Auto verkehrsregelgerecht parken möchte, der muss also einen Fußweg in Kauf nehmen. Risikofreudige, die ihr abholbereites Essen gerne warm essen, stellen ihr Fahrzeug in den absoluten Halteverbotsbereich direkt am Restaurant. So geschehen an einem Freitagabend Anfang April.

Als die Stadtpolizei am Salerno vorbeifuhr, musste sie anhalten. Es war gerade viel los. Einige Kunden wollten ihr Essen abholen und standen im Halteverbot. „Die Polizei kam, stellte ihr Auto ab, ermahnte einige Kunden und manche bekamen auch einen Strafzettel“, erzählt Michele Manniello. Viele seiner Kunden drehten danach in ihren Autos Runden um sein Restaurant. „Wie ein Flugzeug, das nicht landen kann“, beschreibt der Gastronom.

Michele Manniello hat sich danach sehr geärgert, erzählt er. Auf seiner Seite veröffentlichte er nach diesem Abend einen Facebook-Post. Darin beschwert er sich über die Stadt. „Weil sie einerseits sagen, sie wollen die Unternehmen in dieser schweren Zeit unterstützen, und andererseits kommt die Polizei und verteilt Strafzettel an meine Kunden“, sagt er. Er findet, dass die Stadt in dieser Zeit toleranter sein könnte.

Das Video wurde, Stand Freitagmittag, knapp 1200 Mal geteilt und 138 Mal kommentiert. Auch der Erste Stadtrat Bastian Kempf sah das Video und reagierte prompt. „Gleich am Montag habe ich mich um die Angelegenheit gekümmert“, sagt er. Kempf sprach mit dem Ordnungsamt – und möchte zuallererst klarstellen: „Die Polizisten haben nichts falsch gemacht. Wenn sie ein Auto im absoluten Halteverbot stehen sehen, dann müssen sie reagieren.“

Kempf schaute sich die Verkehrssituation an. Das Schild mit dem Halteverbot steht in der Wasserstraße etwa drei Meter vor der Einmündung zur Rathausstraße entfernt. Das Ordnungsamt entfernte einfach den Pfeil, der nach links zeigte – und schon hatte Michele Manniello einen Parkplatz direkt vor seinem Restaurant.

Aber: „Das gilt jetzt nur für die Zeit, in der die Gastronomie eingeschränkt ist“, sagt Kempf. Sobald die Restaurants wieder öffnen dürfen, gelte wieder das Halteverbot der „Vor-Corona-Zeit“. Denn: „Das hat schließlich auch seinen Sinn“, sagt Kempf. Wenn dort jemand parke, behindere er möglicherweise Autofahrer, die aus der Hofmannstraße kommen.

Fahrt durch Fußgängerzone

Ansonsten hoffe Kempf darauf, dass Gastronomen und Betriebe sich melden, sobald es Probleme gebe. „In diesen Zeiten sind wir bemüht, unkomplizierte Lösungen zu finden.“

So habe beispielsweise das Eiscafé Riviera in der Schulstraße kurzfristig zwei Einfahrtsgenehmigungen für die Fußgängerzone erhalten. Denn das Café, das derzeit ebenfalls geschlossen ist, beliefert seine Kunden mit Eis. Und damit die Fahrzeuge bei diesen Temperaturen das Eis auf möglichst kurzem Wege transportieren können, dürfen sie die Fußgängerzone durchfahren.

Auch der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, der ZAKB, habe seine Wertstoffhöfe schließen müssen, weil das Personal knapp war. Daraufhin habe die Müllablagerung im Stadtgebiet zugenommen, so Kempf. „Wir haben einfach Personal unseres Bauhofes abgezogen, das nun beim ZAKB aushilft.“ Wie das am Ende dann abgerechnet wird, werde man sehen. „In diesen Zeiten kommt es erst einmal darauf an, Lösungen zu finden. Den Rest sehen wird später“, sagt der Erste Stadtrat.

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.04.2020