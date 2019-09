Schnelligkeit gefordert

Viernheim.Der Verein der Hundefreunde richtet am Samstag, 28. September, auf dem Vereinsgelände am Kirschenweg ein Agility-Turnier aus. Anmeldungen sind noch bis kurz vor Beginn um 10 Uhr möglich. Gestartet wird in den drei Kategorien Mini, Midi und Standard, für kleine, mittlere und große Hunde. Ein Parcours besteht aus bis zu 20 Hindernissen, die den verschiedenen Hundeklassen angepasst werden. Im Gegensatz zu anderen Hundesportarten wird der Vierbeiner beim Agility wechselnd an beiden Körperseiten geführt. Dadurch kann der Laufweg des Menschen verkürzt und der Parcours vom Hund schneller bewältigt werden. Im Gegensatz zum Turnierhundesport läuft der Hund auch nicht auf der gleichen Höhe wie der Mensch, sondern eilt ihm voraus oder bleibt hinter ihm, ohne dabei den Kontakt zu verlieren. JR

