Schöne Klänge im Gotteshaus

Viernheim.Mal wieder am Sonntag in die Kirche gehen und dabei schöne Musik hören und Gemeinschaft erfahren? Dazu laden die beiden evangelische Kirchengemeinden Viernheims am Sonntag, 7. April, ein. Die Auferstehungsgemeinde und Christuskirchengemeinde beteiligen sich wie 20 andere Kirchengemeinden des Dekanats Bergstraße an dieser gemeinsamen Aktion und feiern Gottesdienste mit einem musikalischen Schwerpunkt.

Die Gottesdienste finden um 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche, Berliner Ring 74, mit dem Viernheimer Gospelchor und um 10 Uhr in der Friedenskirche, Konrad-Adenauer-Allee 16, mit dem Flötenensemble statt. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zum Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Pfarrer Markus Eichler und Pfarrerin Irene Dannemann haben die Gottesdienste mit einem Team vorbereitet und gestalten Gebete und Predigt.

Inhaltlich wird das Thema der diesjährigen Impulspost „Schlüsselmusik“ aufgegriffen. Musik ist eine Himmelsöffnerin. Sie kann das Herz öffnen für Gottes Gegenwart. Gottesdienstbesucher, Gemeindemitglieder und Interessierte sind eingeladen, den Gottesdienst für sich neu zu entdecken, gute Musik zu genießen und Bekannte oder Nachbarn zum Gottesdienst einzuladen und mitzubringen. red

