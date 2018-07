Schöne Stunden im Rheintal

Anzeige

Viernheim.Schon seit Jahrzehnten macht sich die evangelische Frauenhilfe einmal im Jahr auf zu einem ganztägigen Seniorenausflug. Diesmal führte die von der Ersten Vorsitzenden Ottilie Bernád-Müller gut organisierte und von Pfarrer Manfred Hauch begleitete Reise an den schönen Mittelrhein. 50 Senioren haben an dem von den evangelischen Kirchengemeinden finanziell unterstützen Ausflug teilgenommen und einen ereignisreichen Tag erlebt.

Die Busfahrt führte zunächst nach Bingen. Dort angekommen, wurde die Gruppe im Weingut Hildegardishof zum Mittagessen empfangen. Nach dieser ersten Stärkung ging es an den Rhein und auf ein Ausflugsschiff der weißen Flotte. Gemütlich vom Wasser aus konnte die Gruppe das beeindruckende Mittelrheintal mit seinen zahlreichen Burgen und Schlössern, den Weinbergen und historischen Ortschaften an sich vorbei ziehen lassen. Auch ein plötzlicher Regenschauer beeinträchtigte die gute Stimmung nicht, so ging man unter Deck ins Trockene und betrachtete die vielen Welt-Kulturerbe-Stätten von hier aus. Bei drückender Schwüle legte das Schiff bald darauf in Oberwesel an, und alle freuten sich auf noch mehr geselligen Austausch bei leckerem Kaffee und Kuchen im Café Bonsch.

Andacht in der Ortskirche

Wenige Schritte vom Café entfernt wurde zum Abschluss des Nachmittags in der evangelischen Kirche des Ortes von Pfarrer Hauch eine Andacht gehalten, in der er auch Geschichtliches zum Kirchenbau zu berichten wusste. Er erzählte, dass 1814 die ersten Protestanten mit den preußischen Heeren nach Oberwesel kamen.