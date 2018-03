Anzeige

Viernheim.Surinam? Für viele ist das kleinste Land in Südamerika eine große Unbekannte. Surinam bietet viel Schönes, wie den Regenwald, der über 90 Prozent der Landesfläche einnimmt – aber genau diese Urwälder sind bedroht. Deshalb wurde am Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung gebetet.

Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, begehen Menschen weltweit diesen Tag. Der Gottesdienst wird jeweils von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Sie sind Mitglieder in unterschiedlichen christlichen Kirchen. Auch in unzähligen Gemeinden in Deutschland organisieren und gestalten Frauen in ökumenischen Gruppen den Weltgebetstag. Die diesjährige Liturgie unter dem Thema „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ wurde von katholischen und evangelischen Frauen in Viernheim aufgegriffen.

Im Mittelpunkt steht die Schöpfungsgeschichte und das Beten darum, wie man die Schöpfung bewahren kann. Im evangelischen Gemeindezentrum gab es zunächst eine Einführung in die Lebenssituationen der Frauen in Surinam, deren Vorfahren aus Indien, China, Afrika oder den Niederlanden nach Südamerika kamen. In Sätzen wie „Wir versuchen, von der Natur zu leben“, „Unser Regenwald ist die Lunge der Erde“ und „Wir sind dankbar für die Wasservorräte“ wurde die Verbundenheit zur Natur deutlich, aber auch die Sorge: „Der Abbau von Gold und Bauxit verseucht unser Wasser“.