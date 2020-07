Schranke geht wieder in Betrieb

Viernheim.Die Schrankenanlage in der Tiefgarage unter dem Hallenbad wird am Dienstag, 14. Juli, wieder in Betrieb gesetzt. Das schreiben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung. In den vergangenen Wochen konnten Autofahrer kostenlos in der Tiefgarage parken, weil die Parkplätze darüber Ende Mai wegen der Bauarbeiten am Dach des Hallenbads gesperrt werden mussten. Dort werden Notüberläufe installiert, die dafür sorgen sollen, dass das Wasser abfließen kann, wenn bei sehr starkem Regen die Dachentwässerung nicht ausreicht. Da dafür die Verkleidung des Dachs teilweise entfernt werden muss, nutzen die Stadtwerke die Gelegenheit, um das Material zur Wärmedämmung auszutauschen. Außerdem wird die Abdichtung erneuert. red/fhm

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.07.2020