Schüler beweisen Ausdauer

Schüler aus vier Klassen feiern ihren Erfolg beim Citylauf. © Usler

Viernheim.. Das hat es beim Citylauf noch nie gegeben: Beim Schulklassenwettbewerb gibt es gleich mehrere Sieger. Vier Klassen haben komplett den Lauf absolviert und dürfen sich über einen Zuschuss für die Klassenkasse freuen. 17 Gruppen sind angetreten, um den Sieger zu ermitteln – das ist die Klasse, die prozentual zur Klassenstärke die meisten Finisher hat. „Noch nie hatten wir so viele Klassen im Wettbewerb“, erklärt Moderatorin Anke Stößer bei der Siegerehrung.

Und die Klassen haben allesamt mächtig auf sich aufmerksam gemacht: Sie sind in einheitlichen Shirts zum Lauf angetreten, so ziert ein Waschbärengesicht das Shirt der Nibelungenschüler. In der Schule wurden Plakate gemalt, die nun an den Absperrungen hängen oder von den anfeuernden Eltern und Geschwistern hochgehalten werden.

Teams freuen sich über Preisgeld

Nach den Läufen wird gerechnet, dann steht fest: Noch nie gab es vier Klassen, die 100 Prozent erreicht haben. „Alle Schüler aus der Klasse sind gekommen, sind gelaufen und ins Ziel gekommen“, erklärt Anke Stößer und löst auf, welche Klassen sich freuen können. Die 2b der Friedrich-Fröbel-Schule sowie die Eulenklasse 1c, die Katzenklasse 1d und die Nilpferdklasse 2a aus der Nibelungenschule gewinnen den Wettbewerb. Von der Sparkasse Starkenburg bekommen alle Siegerklassen das Preisgeld von jeweils 250 Euro. su

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019