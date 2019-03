Schüler blicken über den Tellerrand

Viernheim.Girls’ Day – in Viernheim ist das eine Möglichkeit für Mädchen, in Berufe hineinzuschnuppern, die klassischerweise als „Männerdomänen“ gelten. Gestern war es in verschiedenen Betrieben und Firmen wieder soweit. Mit Stufenleiterin Silke Rothermel von der Albert-Schweitzer-Schule sind die Achtklässlerinnen Ruken, Chana und Meryem an diesem Morgen zum Betriebshof in der Industriestraße gekommen. Beim Stadtbetrieb Kommunale Dienstleistungen lernen sie etwas darüber, wie man Heizungsrohre fest und wasserdicht miteinander verbindet. Die Installateure Rudolf Becker und Stephan Blaeß zeigen, wie das geht.

Installateurmeister Blaeß ist schon seit 2001 im Stadtbetrieb dabei. Es gebe im Handwerk insgesamt nicht genug Azubis, sagt er. Auch Installateure suchten Nachwuchs. „Die Leute arbeiten lieber in Bürojobs“, so seine Einschätzung. Sowohl Blaeß als auch Becker sprechen von einem abwechslungsreichen Job beim Stadtbetrieb, der ihnen Freude bereite.

Spaß an der Werkbank

Die Mitarbeiter erledigten nicht nur verschiedenste Installationsarbeiten in den Gebäuden der Stadt, sondern seien je nach Abteilung auch bei der Wartung von Spielplätzen oder der Vorbereitung der großen Feste gefragt. Spaß haben auch die Mädchen an der Werkbank, als sie lernen, wie man Rohre zuschneidet und dann die Grate an den Schnittkanten entfernt.

Die Mädchen lernen auch, wie man Gewindestücke mit Hanffasern umwickelt und abdichtet. „Mal etwas anderes als beim Tierarzt“ sei das, freut sich Chana, die gerade ein Werkstück in den Schraubstock einspannt. Noch handfester eben. Sie und ihre Mitschüler hatten zuletzt bei einem Schülerpraktikum Tierärzten bei der Arbeit über die Schulter schauen können. Nun haben sie es mit Leitungen, Rohren und Spezialwerkzeugen zu tun, können immerhin einen ersten Eindruck vom Handwerk gewinnen.

Der Girls’ Day der Viernheimer Schulen ist vor 17 Jahren vom städtischen Frauenbüro ins Leben gerufen worden. Mit dabei waren in diesem Jahr 60 Mädchen der Friedrich-Fröbel-Schule, der Albert-Schweitzer-Schule, der Alexander-von-Humboldt-Schule und der Albertus-Magnus-Schule.

An Firmen waren neben dem Stadtbetrieb auch das Architektenbüro Träger, Erdt Consulting und der Viernheimer TÜV in der Levi-Strauss-Allee dabei. Praktikumstage für Viernheimer Mädchen gab es auch in der Nachbarschaft – etwa bei der Polizeidirektion in Heppenheim oder beim Mannheimer Unternehmen Rack & Schuck, einem Spezialhersteller für Schaufensterdekoration, Warenpräsentation und Verpackungstechnik. Auch zu klassischen Auto-Berufen gab es Schnupperstunden, etwa als Kraftfahrzeugmechatronikerin oder Karosseriemechanikerin in einer Werkstatt.

Zukunftstag statt Unterricht

Parallel zum Girls’ Day unter Beteiligung der Viernheimer Schulen fand für die Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule zum bereits 13. Mal auch ein Boys’ Day statt. Dieser Jungen-Zukunftstag ist verpflichtend für die Achtklässler und ersetzt den Unterricht an diesem Tag. Ausdrücklich soll der Boys’ Day den Jungen die Möglichkeit bieten, Erfahrungen dort zu sammeln, wo bisher nur wenige Männer arbeiten. Ganz konkret konnten die Fröbelschüler sich über die Arbeit als Kranken- oder Altenpfleger, Kita-Erzieher informieren und als Floristen auch selbst Blumengestecke zusammenstellen und fertigen.

Ins Leben gerufen worden ist der Boys’ Day von der Jugendförderung West. Koordinatorin Beate Helmes freut sich über die Teilnahme der Betriebe: „Das kostet die Institutionen zwar Zeit und Kraft, ist jedoch äußerst lohnenswert.“ Ziel sei es, den Jungen bei der Berufsorientierung zu helfen, indem neue Möglichkeiten aufgezeigt werden.

Vielleicht, so die Hoffnung der Veranstalter, finde der ein oder andere der Jungen seinen Traumjob abseits der ausgetretenen Pfade.

Mit dabei waren beim Zukunftstag der Jungen der AWO-Waldkindergarten, die Kita am Kapellenberg, das Altenwohnheim Forum der Senioren und der Betrieb Blumen Helga. Auch die GRN-Klinik in Weinheim machte mit, dort wurde das Berufsbild des Krankenpflegers im Detail vorgestellt. Nach dem Aktionstag konnten sich die Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule in Gruppen über das Erlebte austauschen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019