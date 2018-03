Anzeige

Viernheim.„Dieses Mal war es wirklich schrecklich“, sagt Lehrer Gilbert Kaboré zur letzten Regenzeit. In manchen Regionen des Landes hat es nur von Ende Juli bis September geregnet, obwohl die Regenzeit eigentlich von Mai bis Oktober andauern sollte. Dementsprechend waren die Ernteerträge sehr gering.

Gaby Weik und Helga Winkenbach konnten dies bereits bei ihrem Januarbesuch in Burkina spüren. „Es macht schon sehr betroffen, wenn man vor einer Klasse steht und die Schüler um Essen bitten“, meinen die beiden Frauen und fügen hinzu: „Wer seinen Kopf füttern will, sollte was im Bauch haben.“

Mittlerweile wird die Liste von Schulen, die sich an Yaa Soma wenden und um Unterstützung der Schulspeisung bitten, immer länger. Deshalb hat sich der Verein zu einem Spendenaufruf entschlossen.