Viernheim.Die Schüler-Leichtathleten des Turnvereins sind auch Anfang der neuen Saison schon in blendender Verfassung. Bei den Südhessischen Crossmeisterschaften waren gleich drei Viernheimer Schülerinnen angetreten und wussten dabei zu überzeugen. Bei klirrender Kälte und strahlendem Sonnenschein fanden die Südhessischen Crossmeisterschaften diesmal in Wolfskehlen statt. Auf der kräftezehrenden Strecke über 1500 Meter rund um den Schwanensee belegte Lilli Jäckisch (l.) einen dritten Platz in einer Zeit von 6:01 Minuten. Sofie Jäckisch (r.) verfehlte in einer Zeit von 5:52 Minuten nur knapp das Siegerpodest und belegt den vierten Platz. In der Klasse W11 war Luisa Heininger auf der Crossstrecke von gut 800 Metern am Start und belegte mit 3:20 Minuten den achten Platz. J.R.