Schüler lernen herbstliche Natur kennen

viernheim.Erneut bot die Schülerbetreuung „Die Insel“ des Vereins Lernmobil an der Schillerschule in den Herbstferien eine Ferienbetreuung an. Unter dem Motto „Natur im Herbst“ wurde fleißig gebastelt, gekocht und gespielt. An den ersten beiden Tagen wurde mit einem gemütlichen Frühstück gestartet. Danach konnten die Kinder in verschiedenen Kreativ-Workshops mit Wolle und Apfeldruck ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Am Nachmittag beschäftigten sich die Kinder bei einem Besuch in der St. Marienkirche mit der Bedeutung des Erntedankfestes. Am zweiten Tag ging es dann zur „Holzwerkstatt“ in das Heimatmuseum, um einen Holzkreisel zu basteln und zu gestalten. Beim anschließenden Spiel hatten die Kinder sehr viel Spaß. Am dritten Tag ging es dann bei strahlendem Sonnenschein zum Bonanza- Spielplatz im Viernheimer Wald, um die Natur vor Ort zu entdecken. Es wurden Tipis gebaut, gespielt und die Natur genossen. Den letzten Tag verbrachten die Kinder in den Räumen der Betreuung und hatten viel Spaß beim Zubereiten von selbstgemachtem Quittenbrot. Es war wieder eine tolle und abwechslungsreiche Ferienwoche, die den Kindern und den Betreuern viel Spaß gemacht hat. red

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018